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Artvin’in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası hayran bırakıyor

Artvin’in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası yöresel mimarisi ve muhteşem doğasıyla Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Pokut Yaylası'nı andırıyor.

Turizm 06.06.2021, 11:07
Artvin’in 2 bin 40 rakımlı Boselta Yaylası hayran bırakıyor

Artvin’in ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Demirci köyünün 2 bin 40 rakımlı Bolselta Yaylası ahşap mimarisiyle dikkat çekerken ormanlarla kaplı alana kurulan yayla evleri her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Havaların ısınmasıyla yüksek bölgelere göçün başladığı ilçede Boselta Yaylası ayrı bir özelliğe sahip. Yıllar önce inşa edilen ve arazi sorununun bulunan yaylada evler çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamacına kurulurken, özellikle bu yönüyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki meşhur Pokut Yaylası'nı andırıyor.


Pokut Yaylası'na göre yapılaşma daha sık ve yan yana
Sanki bir şehir planlayıcısı eşliğinde dizayn edilen, yayla evleri bir birlerine sıralı ve eşit alanlarda yer alıyor. Pokut Yaylası'na göre yapılaşmanın daha yoğun olduğu yaylada ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor. Yaylacılar birbirine yakın evlerin komşuluk ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor.
Muhteşem manzarasıyla seyrine doyum olmayan Boselta Yaylası havadan görüntülenirken, yeşilin farklı tonlarını yer aldığı görüntülerde, art arda dizilmiş dağların gökyüzüyle buluşması yer alıyor.

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