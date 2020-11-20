Artvin’de masalsı sonbahar manzaraları

Her ilçesinde farklı bir tabiat güzelliğini barındıran Artvin sonbaharın gelmesi ile ormanlarda yaşanan renk cümbüşü kendine hayran bırakıyor. Bir çok yerli ve yabancı turist bu güzelliği sonbaharda görmek için Artvin’e geliyor. Fotoğrafçılar ise en güzel manzarayı çekmek için sonbaharda daha fazla ilgi gösteriyorlar. Farklı ilçelere doğa ve fotoğraf turları düzenleniyor. Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Gölün ortasında ufak bir kayalığa bağlanan sandallar kartpostallık görüntüler oluştururken göle yansıyan farklı renklerdeki ağaçlar görenlerin beğenisini topluyor.

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Bazgiret Köyü’nde ise doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin uğrak mekanları arasında. Köyde haberlere konu olan farklı yapısı ile dikkat çeken bulutlar gün batımı ile birlikte kızıla bürünmüş şekilde havadan görüntülendi. Murgul ilçesine bağlı Başköy'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki "Delikli Kaya Şelalesi" sonbaharın eşsiz renkleriyle havadan görüntülendi.