Artvin Karagöl Nerede? Artvin Karagöl'e Nasıl Gidilir? Artvin Karagöl Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Artvin Karagöl Nerede?

Karadeniz Bölgesinin cenneti olarak adlandırılan Karagöl, Artvin iline ait olan Borçka ilçesinde bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğu bölge ise tabiat parkı ilan edilmiştir. Karagöl, Borçka merkezine toplamda 26 km, Artvin il merkezine ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa tutkunu olan kişiler için ülkemizin ve hatta dünyanın en güzel ve dikkat çekici gölleri içerisinde yer alan Karagöl'ü mutlaka keşfetmeleri tavsiye edilmektedir. Gölün üzerinde bir platform var. Buraya çıkıp muhteşem göl manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

Artvin Karagöl'e Nasıl Gidilir?

Artvin Karagöl'e gitmek için, il merkezinden göl alanına kadar tabelalar konulmuştur. Tabelaların takip edilmesi ile kolaylıkla tabiat parkına ulaşabilirsiniz. Artvin il merkezinden 33 km sonrasında Borçka - Macahel yolu görülür. Bu yoldan 20 km gidildiğinde Karagöl'e ait tabela sizleri karşılar. Karagöl sapağına ulaştığınızda yaklaşık 6 km sonra Karagöl'e ulaşılır.

Borçka ilçe merkezinden Karagöl'e gitmek isteyen kişiler için; eğer otobüs kullanılacaksa Petrol Ofisinden kalkan minibüs ile Karagöl'e gitmek mümkündür. Borçka'dan kendi aracı ile Karagöl'e gitmek isteyen kişiler için yine yol üzerine tabelalar yerleştirilmiştir. Bu sayede kolaylıkla Tabiat Parkına ulaşmak mümkün hale getirilmiştir. Tabiat Parkının ulaşım yollarına kadar olan kısımları ise taş ile döşenmiştir. Taş döşeli olan alan ise yaklaşık 4 - 5 km kadardır.

Artvin Karagöl Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ülkemizin ve dünyanın en güzel gölleri içerisinde bulunan Karagöl, Klaskur Yaylasının yakınında meydana gelen bir toprak kayması neticesinde oluşmuştur. 2002 senesinde Bakanlar Kurulu tarafından bölge tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Karagöl Tabiat Parkı toplamda 368 hektarlık bir alana sahiptir. Karagöl ve çevresi ise toplamda 5 hektarlık bir alandır.

Tabiat Parkı içerisinde küçükler için de oyun alanları bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede kamp alanları da bulunmaktadır. Tabiat Parkında belirlenmiş olan alanlardan çadır kiralayabilir ya da kendi çadırınızla kamp yapabilirsiniz. Kamp yapmak isteyen kişilerin unutmaması gereken durum ise, gölün kıyısında kamp yapılmasına izin verilmemesidir. Kamp için ayrılmış olan bölgeler bulunmaktadır.

Çadır gibi sandallar da kiralanabilmektedir. Sandal ile gül üzerinde huzur verici güzelliği ile ferahlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra bölgede doğa yürüyüşü yapmak da oldukça keyifli bir aktivitedir. Çadır yaşamına alışkın olmayanlar için de diğer bir seçenek de, Karagöl'ün 5 - 10 km kadar uzağında bulunan pansiyonlardır. Bu pansiyonlar genellikle yol üzerinde bulunmaktadır. Bu sayede Karagöl'e rahat bir ulaşım sağlanabilmektedir.