Artvin'den sonbahar manzaraları

Ağaçların sararması ile oluşan eşsiz renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakırken, ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtünün yerini sonbaharın gelmesiyle sarının tonları aldı. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı gören doğa tutkunları bu kartpostallık görüntüleri, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntülemeyi ihmal etmedi.