Antalya tatili Ruslar için 'ekonomik' olmayabilir

Türkiye'de her kategoriden oteller 'güvenli turizm' sertifikası alsa da, açık olan tesislerin genellikle 5 yıldız kategorisinde olduğu belirtiliyor.

Rus Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) sitesinde yer alan haberde, Rusya-Türkiye arasında hava trafiği başlasa bile, ilk aşamada 'ekonomik' tatil olanağının olmayacağı belirtildi.

Antalya’daki oteller acele etmiyor

Antalya'daki otellerin, Rusya ve Almanya ana pazarları kapalı olduğu için tesisleri açma konusunda acele etmediği belirtilen haberde, bunun da ortaya paradoksal bir durum çıkardığı ifade edildi.

Kemer ve Belek’te açılan otelleri yüzde 60’ı 5 yıldızlı

Tahminlere göre şu anda Belek'teki otellerin yüzde 40'ının, Kemer'deki otellerin yüzde 35'inin ve Alanya'daki otellerin yüzde 25'inin açık olduğu ifade edilen haberde, ''Ancak açık olan otellerin içinde aslan payı phalı 5 yıldızlı oteller. Şu anda Belek ve Kemer'de açık olan tesislerin yüzde 60'ı 5 yıldızlı tesisler. Alanya'da açık olan tesislerin ise yüzde 40'ı 5 yıldızlı.'' ifadeleri kullanıldı.

Alanya’daki 3, 4 yıldızlı otellerle küçük oteller kapalı

Bir otelci, ''Ekonomi segmentinde açık olan otel sayısı çok az. Örneğin Alanya'daki 250 tane 3, 4, yıldızlı oteller ile 40-70 odalı küçük tesislerden sadece 10 tanesi açık ve genellikle yerel misafirleri ağırlıyor.'' dedi.

Benzer durumun, Kemer, Beldibi, Göynük gibi yerlerdeki 3 ve 4 yıldızlı oteller için de geçerli olduğu, buradaki otellerin de henüz kapılarını açmadığı kaydedildi.

Ortalama paket tur fiyatı yükselir

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların başlaması sonrasında Rus turistlerin neredeyse sadece 5 yıldızlı tesislere erişim sağlayabileceği belirtilen haberde, bunun da paket turların ortalama fiyatını yükselteceğine işaret edildi.

5 yıldızlı oteller ocak-şubat fiyatlarıyla rezervasyon alacak

Antalya'da yer hizmeti sağlayan acenteler ise, turistleri ağırlamaya hazır otellerin ocak-şubat aylarında çıktıkları fiyatlarla yeni rezervasyon alacaklarını belirtti. Acenteler, ancak büyük fiyat indirimleri olmayacağının da altını çizdi.

Rus turistlerin gelmeye başlamasıyla birlikte 3 ve 4 yıldızlı otellerin de hizmete başlayacağı, ancak bunun uçuşların ne zaman hangi formatta başlayacağına bağlı olduğun dikkat çekiyor.

Haberin devamında şu noktaların altı çiziliyor:

Charter uçuş olup olmayacağı belli değil

‘’Tur operatörlerinin Antalya'ya charter uçuş yapmasına izin verilip verilmeyeceği veya ne zaman verileceği bilinmiyor. Charter uçuşlar sonbaharda başlarsa, bu otellerin büyük çoğunluğu açılmayacak. Böyle bir durumda, Türkiye'de ekonomik tatil olanağı da ortadan kalmış oluyor.

İstanbul’da durum daha iyi

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar ilk etapta sadece İstanbul'a açılabilir. İstanbul'daki otelciler burada durumun daha iyi olduğunu söylüyor. Sultanahmet ve Laleli'deki 3 yıldızlı otellerin yarısı ile 4 ve 5 yılsızlı otellerin 4'te 3'ü zaten faaliyette.''