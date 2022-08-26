Antalya havaalanının dış hattını büyütme çalışması hızlandırıldı

“2019’un üzerine çıktık”

TAV Antalya Genel müdürü Deniz Varol, “Avrupa pazarında çok hızlı bir toparlanma yaşadık, özellikle Almanya pazarında 2019'un üzerine çıktık.

Bu yıl İngiltere'den gelen yolcu sayısı 2019'a göre yüzde 55 arttı. Polonya yüzde 35, Kazakistan yaklaşık yüzde 70 büyüdü" diyor.

Uğur Cebeci’nin Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında aktardığı bilgiye göre Antalya Havalimanı yakın gelecekte büyüyen boyutları ve düzeniyle turizm ana üssü olma iddiasını doruğa taşıyacak.

80 milyon kapasite ile ana üs

“Adını bile ilk kez duyduğun havayolları dışında düşük maliyetli uluslararası taşıyıcıların liderleri Ryanair ya da Easyjet, Rus şirketlerin yerli kıyafet giymiş tarifesiz uçuş yapan (charter) uçakları, pistlere biri çıkıyor, diğeri giriyor” diyen Cebeci bu yoğunluğun başlatılan dış hatları büyütme çalışmalarının hızlandırıldığını belirterek şunları söylüyor:

Antalya Havalimanı yakın gelecekte büyüyen boyutları ve düzeniyle turizm ana üssü olma iddiasını doruğa taşıyacak.

TAV ve Fraport ilk etapta 600 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon Euro yatırımla havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Yatırımda neler var

Projenin ilk fazı Ocak 2025'e kadar tamamlanacak Dış hatlar terminali 142 bin metrekareden 267 bin metrekareye çıkacak.1.2 milyon metrekare apron eklenecek.

Uçak park pozisyonu sayısı 108'den 176'ya yükselecek. Köprü sayısı 20'den 38'e çıkacak.

150 bin metreküplük uçak yakıt çiftliği yapılacak ve hidrant sistemi kurulacak. (Yani uçaklara tankerle yakıt taşınmayacak.)

335 bin metrekarelik kapalı otopark inşa edilecek. Genel havacılık terminali ve kapalı otopark üstünde heliport yapılacak. Büyük tatil köylerine istendiğinde helikopterle transfer gerçekleşecek. Otopark üstünde ayrıca 3 helikopterlik park yeri bulunacak.

Havalimanın iki pisti var. Biri 3400 metre diğeri 2990 metre beton. Bir de askeriyenin asfalt yedek pisti var. O da 2990 metre. Yeni yatırımla toplam 181 uçak park edebilecek. Yeni bir yakıt çiftliği kurulacak ve uçaklar yeraltından gelen borulardan yakıt alacak. Öyle tankerle taşıma olmayacak.