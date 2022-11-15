ANTALYA, GASTRONOMİ DESTİNASYONU OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Kilit Grubu’nun iki büyük markası ile sponsor olduğu “Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması 2022” (GastroAntalya) için geri sayım sürüyor. Akdeniz Şefler Kulübü Derneği (ASKDER) tarafından düzenlenen GastroAntalya, 20 ülkeden gastronomi profesyonellerini 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında, Cam Piramit’te 3. kez gerçekleştirilecek.





“Profesyonelleri Antalya’da ağırlayacağız”

Gastronomi adına önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını belirten ASKDER Başkanı Bilal Yüreğir, GastroAntalya’nın hem gastronomi dünyası hem de Antalya için önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Yüreğir: “Antalya’da gastronomi dünyasının profesyonellerini Antalya’da ağırlayacağız. Gastronominin profesyonelleri ile genç aşçı adaylarımızı buluşturduğumuz etkinlik Antalya’nın gastronomi destinasyonu olma yolundaki hedeflerine hizmet edecek” dedi.





“Mutfak misyonerleri yetiştiriyoruz”

Türkiye’den ve dünyanın 20 ülkesinden gastronomi sektörünü temsil eden kişi, grup ve firmaların GastroAntalya’ya katılacağını hatırlatan Bilal Yüreğir: “Kasım ayındaki bu organizasyon turizm sezonunun uzatılarak yıla yayılmasına ve böylelikle Antalya’nın gastronomi destinasyonu olma hedefine yaklaşmasına imkan sağlayacak. GastroAntalya, gastronomi profesyonellerinin dikkatini Antalya’ya çekme konusunda önemli bir rol üstleniyor. Gastronomi festivalleri arasında en ciddi platformlardan biri olan organizasyonumuz her geçen sene büyüyerek yoluna devam edecek. Bizler Türk Mutfağı’nı ve gastronomisini dünyaya tanıtmak için mutfak misyonerleri yetiştiriyoruz. Bu organizasyon, gençlerimizin dünyaya açılmaları için önemli bir platform olacak” şeklinde konuştu.



Turizm çeşitlendirecek

Antalya’nın turizmini 12 aya yaymak ve çeşitlendirmek için en önemli rolü gastronominin üstlenebileceğini belirten Bilal Yüreğir, açıklamalarına şöyle devam etti: “Deniz, kum ve güneş ile Antalya dünyanın en önemli tatil destinasyonlarından biridir. Ancak Antalya’nın yaz aylarına sıkışan turizmini çeşitlendirerek 12 aya yayması gerektiğini herkes iyi biliyor. Bu noktada gastronomi çok önemli bir rol üstlenebilir. Çünkü elimizde dünyanın sayılı mutfaklarından biri olan Türk Mutfağı ve yetenekli insanlarımız var. Antalya turizmi ile gastronominin gücünü birleştirirsek şehrimizi gastronomi dünyasında çok farklı bir noktaya getirebiliriz. İnsanlar artık damak zevkleri için seyahatlere çıkabiliyor. GastroAntalya tek başına Antalya’yı bir gastronomi şehri yapamaz ama bu hedefte önemli bir itici güç olacaktır. Üçüncü senesinde gastronomi dünyasının dikkatini çeken etkinliğimiz ilerleyen yıllarda Türkiye’ye ve Antalya’ya çok daha güçlü bir şekilde hizmet edecek” diye konuştu.



Destek için teşekkür etti

Organizasyonun 3. yılında önemli bir yol kat ettiğini de söyleyen Başkan Yüreğir, “Bu noktada GastroAntalya’yı destekleyen başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e, büyük sponsorumuz Kilit Ailesi’ne, Diana Travel, Diversey, Unilever, Jelyap ve diğer tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Antalya’nın markası olan GastroAntalya, desteklendikçe daha da büyüyecektir” diye konuştu.



Tema: Susam

Bu sene “Susam” teması ile kapılarını açacak olan etkinlik, dört gün boyunca gerçekleştirilecek onlarca etkinlik ve aktiviteler ile Antalya’nın gastronomi destinasyonu olma yolundaki hedeflerine önemli katkılar sunacak.



20 ülkeden katılım

Dünyanın 20 ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından gastronomi temsilcileri, gastronomi sektöründe ürün & hizmet üreten firmalar, önde gelen şirketler ve yöneticileri, turizm sektörünün F&B departman yöneticileri, satın alma departman yöneticileri, profesyonel şefler, otel genel müdürleri, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenleri, dünyaca ünlü şef ve gurmeler, üniversite ve lise düzeyinde öğrenci şefler, dernekler, eğitim kurumları, gastronomi ekosistemini oluşturan sektörlerin çalışanlarının katılacağı organizasyonda workshoplar, sunumlar, paneller, şehir standları, hizmet sunumları, ürün tadımları, B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.



Hünerlerini sergileyecekler

Organizasyonun ana konsepti olan yarışmaya 400’ün üstünde şef ve şef adayı katılacak. Bireysel Pratik Gençler, Bireysel Pratik Ustalar, Grand Prix Milli Takım ve Bireysel Display Ustalar yarışmalarına sahne olacak GastroAntalya, şeflerin ve şef adaylarının hünerlerini sergilemelerine imkan verecek.