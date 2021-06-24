Antalya'da termometreler 43'ü gösterdi, sahiller doldu taştı

Antalya'da mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri bugün yükselişe geçti. Haziran ayının bugüne kadar serin bir şekilde geçirildiği Antalya'da bazı termometrelerde sıcaklık değeri 43'ü gösterdi.

Sıcak ve yakıcı bir havanın hakim olduğu kentte yerli ve yabancı turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havada birçok vatandaş ağaçların altındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu sahilde dalgaya rağmen deniz keyfi yapanlar da oldu. Çoğunluğun ise sahil kenarında güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

"Sıcak kendini hissettirdi"

Kızıyla denize gelen Mete Orhan, “Antalya'da kent merkezinde bugün sıcak bir hava var. Çok bunaldık, kendimizi denize atmak istedik. Buraya geldiğimizde de bir rüzgar çıktı ve dalga var. Sıcakta kendisini bugün hissettirdi” diye konuştu.