Almanya’dan seyahat uyarısı

Geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 50’den fazla vaka sayısına ulaşan Belçika’nın Anvers kentine gideceklere seyahat uyarısında bulunan Almanya, son dakika gelişmesiyle Belçika’nın başkenti Brüksel’i ve Fransız Guyanası’nı da uyarı radarına aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarıda bu bölgelerden dönenlerin zorunlu Covid-19 testine tabi olacakları ifade edildi. Test yaptırmak istemeyenlerin ise kendilerini 14 günlük karantinaya almaları gerektiği belirtildi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya’nın daha önce sadece yoğun vakalar görülen Antwerpen’e seyahat uyarısı yaptığını hatırlatarak şimdi ise Brüksel’i Rizikolu bölge ilan ettiğini yazdı. Yavuz, Brüksel ile ilgili “Brüksel bütün dünyadan turistlerin ziyaret ettiği, merkezi konumu ile fuarlar, büyük organizasyonlar ve uluslararası bir çok etkinliğin yapıldığı önemli bir merkez olmakla birlikte aynı zamanda Avrupa Birliğinin başşehri olarak her yıl yüzlerce toplantının yapıldığı, kararların alındığı bir merkez. 1997 yılından beri Avrupa Birliğinin Başkenti olan Brüksel’de son günlerde artan vakalar endişeye yol açıyordu. Yıl boyu resmî plakalı siyah arabaların, koyu renkli takım elbiseli politikacıların boy gösterdiği şehir, yaz aylarında çok yoğun bir turizm faaliyeti yaşıyor.

Sadece AB’nin değil aynı zamanda Avrupa hava trafiğini kontrol eden EuroConrol ün ve NATO nun merkezlerinin bulunduğu şehir, Benelüks ülkelerinin de önemli karargahı konumunda” yorumlarında bulundu.