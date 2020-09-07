Almanya’da Otel Bomonti Ödüle Doymuyor

(Özel) Butik otel 51 odası ile Bavyera’da en iyiler arasında. Dünyanın en büyük seyahat değerlendirme platformu Tripadvisor otel Bomonti’ye ‘Travellers’ Choice Award’ yani gezginlerin tercihi ödülünü verdi. Bu ödül tüm dünyada sadece sayılı otel, restoran ve destinasyona veriliyor. Bu ödülü alabilmek için konum, temizlik, hizmet ve fiyat oranı gibi etkenlerde seyahat edenlerden mükemmel not alınması gerekiyor.

Dünyanın en büyük dijital otel rezervasyon sitesi booking.com’da da Bomonti 9,4 notu ile göz kamaştırıyor.

Koronavirüs dönemini değerlendirdiler

Otelin genel müdürü Murat Erdoğan: ‘Otelimiz koronavirüs pandemisinin pik döneminde tüm Almanya’da olduğu gibi kapandı. Biz bu süreci otelimizi yenilemek ve ‘yeni normal’lere hazırlık için değerlendirdik. Zaten otelimizde mükemmel olan hijyen konseptini bir üst seviyeye taşıdık. Müşteri memnuniyeti için yaptığımız yatırımların bizlere ödül olarak geri dönmesi sevindirici.’

Türk misafirperverliğini yaşatıyoruz

Murat Erdoğan: ‘Genelde tüm değerlendirmelerde müşterilerimiz personelimizin samimiyetini ve misafirperverliğini çok beğeniyor. Temizlik personelinden müdürüne kadar herkes müşteriyi memnun etmek için çabalıyor. Genlerimize işlemiş bu artı değeri Almanya’da da en iyi şekilde yaşatıyoruz.’

Yatırımcı Murat Baydemir çok memnun

Baydemir Group tarafından dizayn ve inşaa edilen otelin yıllık doluluk oranı sektör ortalamasının çok üstünde. Murat Baydemir, otelin başarısında emeği geçen herkese, öncelikle otelin müdürü Murat Erdoğan ve ekibine teşekkür etti. Pazarlama konusunda Bülent Bayraktar’dan olağanüstü hizmet aldıklarını belirtti. Dünyaca ünlü şirketler Playmobil ve Carrera’nın partner oteli olduğunu belirterek, Kazan-Kazan-Modeli’ne önem verdiklerini açıkladı. Önümüzdeki günlerde ses getirecek yeni yatırımlarımızı kamuoyunla paylaşacağız” diye konuştu.