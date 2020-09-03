Almanya, İspanya'nın tamamını 'riskli bölge' ilan etti

Almanya, İspanya ana karası ve Balear Adaları'nın ardından ülkenin en popüler tatil bölgesi Kanarya Adaları'nı da riskli bölge ilan etti. Son kararla birlikte Almanya, İspanya'nın tamamını riskli bölge ilan etmiş oldu.

Kanarya Adaları'nda vaka sayılarının hızla artması üzerine harekete geçen Almanya'nın ilgili bakanlıkları, Almanya'nın risk bölgesi sınıflandırma kriterinde 100 bin kişide 50 vaka sayısını aşan Kanarya Adaları'nı da listeye dahil etti. Kanarya Adaları'nda son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayısının 95,71'e ulaştığı açıklandı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı zorunlu olmadıkça İspanya'nın tamamına seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.



Almanya'nın bir ülkeyi riskli bölge ilan etmesi, o ülkeden dönenlerin test yaptırma zorunluluğu olduğu ve test sonucu çıkana kadar söz konusu kişilerin karantinada kalması anlamına geliyor.