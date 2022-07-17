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Almanya 5 yıl sonra yeniden lider

Antalya'ya 2016'ya kadar en çok turist gönderen Almanya, 2017'den 2021'e kadar liderliği kaptırdığı Rusya'yı, 2022'de yeniden geçti.

Turizm 17.07.2022, 18:18
Almanya 5 yıl sonra yeniden lider

Antalya turizmi 2 milyon 943 bin kişiyle tarihinde en yüksek Alman turist ağırladığı 2015 yılından sonra ilk kez 2022'de 3 milyon sayısını görmüş olacak. 

Antalya'da Almanlar en son 2016 yılında 1 milyon 975 bin turist sayısıyla birinci oldu. 2017'den 202l'e kadarki son 5 yılda ise Ruslar ilk sırayı aldı. Bu yıl 12 Temmuz itibarıyla 1 milyon 157 bin turistle Almanlar 5 yıl aradan sonra yeniden ilk sırada. Rusya ise 12 Temmuz itibarıyla 956 bin turistle ikinci sırada.

Almanya'dan gelişler 2019 yılına göre yüzde 12'nin üzerinde seyrediyor. 

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