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ALMAN TUR OPERATÖRLERİ ANTALYA’YA GELİYOR

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI İLE SUNEXPRESS, ALMAN TURİZM PROFESYONELLERİNİ ANTALYA’YA GETİRİYOR

Turizm 22.07.2020, 11:11
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ALMAN TUR OPERATÖRLERİ ANTALYA’YA GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz’da Antalya’da ağırlayacak. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da güvenli tatil seçenekleri ve alınan tüm önlemler Alman temsilcilere yerinde tanıtılacak.

Almanya’nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya’nın farklı kentlerinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı turistik tesislerde deneyimleme imkânı bulacak.

SunExpress ile geçen hafta farklı bir grubu İzmir’de ağırladıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Ülkemize gelen ziyaretçilerin güven içinde bir seyahat deneyimi yaşamaları için sürecin her ayağını kapsayacak şekilde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, alınan tedbirler ve Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı sunan organizasyonu başarıyla tamamladık. Seyahat sırasında havalimanlarından transfer araçlarına, konaklama tesislerinden turizm sektörü çalışanlarına kadar her alanda hassasiyetle gerçekleştirilen uygulamalar katılımcılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Amacımız, Türkiye’nin huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilecekleri bir destinasyon olduğunu mümkün olan en geniş kitlelere yerinde göstermektir.” dedi.

Türk Turizmi ve Antalya’nın Her Zaman Yanındayız

“Yüksek standartlarda güvenlik önlemlerinin uygulandığı emniyetli ve hijyenik bir turizm bölgesi olan Antalya’yı Alman turizm profesyonellerine tanıtmak için harekete geçtik” diyen SunExpress CEO yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Mevcut koşullarda Antalya’nın seyahat için en doğru adreslerden biri olduğunu göstermeyi ve merkezimiz Antalya’nın yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Antalya’yı hem iç hem dış hatlarda direk ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolunun SunExpress olduğunu belirten Çalışkan, “Normalleşme sürecine bağlı olarak, Türkiye’nin 1 Haziran’da iç hat, 10 Haziran’da ise dış hat uçuş yasağını kaldırmasıyla, merkezimiz Antalya’dan hem iç hem dış hatlarda uçuş düzenleyen ilk hava yolu olduk. Antalya’nın ana taşıyıcısı olarak, iç hatlarda 9, dış hatlarda ise seyahat uyarıları nedeniyle 29 kente bağlıyoruz. Ülkelerin uyguladığı seyahat yasakları kaldırıldıkça destinasyon ve sefer sayısını artıracağız. SunExpress olarak Türk turizminin ve Antalya’nın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

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