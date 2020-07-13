Alman Sağlık Bakanı’ndan Türkiye açıklaması

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, gerçekleştirdiği basın toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakan Spahn açıklamaları kapsamında “Mayorka’daki görüntüler beni korkutuyor dedi. Virüs kapan Alman turistlerin Almanya’da yaymasından endişe ediyorum” dedi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Jens Spahn, Türkiye’ye yönelik yöneltilen soruya ise şu cevabı verdi:

“Türkiye hükümetinin çabalarının bilincindeyiz. Süreci, AB Ülkeleri ile birlikte değerlendiriyoruz. Burada iki önemli konu var: tatilciler ve aile ziyareti için giden Türk vatandaşları. Hepsi için kurallara dikkat edilmesi gerekir. Türkiye oteller konusunda hazırlıklar yaptı ve önlemler aldı. Belki Almanya’da olduğu gibi bölgesel olarak coronavirus kontrol altına alınırsa durum tekrar değerlendirilecektir.”