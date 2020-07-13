Son Dakika
Alman Sağlık Bakanı’ndan Türkiye açıklaması
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, düzenlenen basın toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.
Turizm 13.07.2020, 16:43
7
Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, gerçekleştirdiği basın toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.
Bakan Spahn açıklamaları kapsamında “Mayorka’daki görüntüler beni korkutuyor dedi. Virüs kapan Alman turistlerin Almanya’da yaymasından endişe ediyorum” dedi.
TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Jens Spahn, Türkiye’ye yönelik yöneltilen soruya ise şu cevabı verdi:
“Türkiye hükümetinin çabalarının bilincindeyiz. Süreci, AB Ülkeleri ile birlikte değerlendiriyoruz. Burada iki önemli konu var: tatilciler ve aile ziyareti için giden Türk vatandaşları. Hepsi için kurallara dikkat edilmesi gerekir. Türkiye oteller konusunda hazırlıklar yaptı ve önlemler aldı. Belki Almanya’da olduğu gibi bölgesel olarak coronavirus kontrol altına alınırsa durum tekrar değerlendirilecektir.”
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
|İmsak
|03:42
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29