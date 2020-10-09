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Alman Mahkemesi Bentour'un karantinaya itiraz davasını reddetti

Bentour’un bir müşterisine uygulanan karantina uygulamasına Schleswig-Holstein Yüksek İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi.

Turizm 09.10.2020, 10:04
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Alman Mahkemesi Bentour'un karantinaya itiraz davasını reddetti

Bentour Genel Müdürü Deniz Uğur “Karantina uygulaması ile ilgili yaptığımız başvuru reddedildi. Konuyla ile ilgili karar tebliği edildi. Ancak reddedilme gerekçesi söylenmiyor” dedi.

Bentour’un açtığı dava için TU CEO’su Frenz Jousson, başvuruyu haklı bulduğunu bunun için birilerinin tepki göstererek dava etmesi gerektiğini söyleyip bu konuda Bentour’u desteklediğini söylemişti.

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