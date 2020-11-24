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Ahşap evleri ile ünlü yaylanın kar manzarası havadan görüntülendi

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyü yaylasına mevsimin ilk kar yağışı düştü. Ahşap mimarisiyle ünlü yaylanın karla kaplı muhteşem manzarası havadan görüntülendi.

Turizm 24.11.2020, 12:23
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Ahşap evleri ile ünlü yaylanın kar manzarası havadan görüntülendi
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Havaların soğumasıyla birlikte Artvin’in yüksek kesimlerindeki köyleri, yılın ilk kar yağışı nasibini aldı. Artvin’in 2 bin 100 rakımlı Yanıklı Köyü Yaylası farklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Arazi sorunu bulunan yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamacına inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor.


Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Yanıklı Köyü’nün 2 bin 100 rakımlı yaylasında aralarında asırlık yapılarında yer aldığı 170 ahşap ev yıllar önce inşa edildi.
Yaz aylarında büyükbaş hayvanları ile yaylaya göç edenler köy sakinlerinin kullandığı yaylada kışın kimse kalmıyor. Fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı, yaylanın kış görüntünü çekebilmek için karla kaplı yolları aşarak yaylanın kar manzarasının havadan görüntüledi.

#Artvin #yanıklı
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