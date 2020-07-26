''Ağustos ayı rezervasyonlarında yüzde 80'i yakaladık''

Orka Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 1 Temmuz'da yerli ve yabancı misafirlere kapılarını açan otellerinde şu anda yüzde 50 doluluğa ulaştıklarını söyledi. Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuşan Turgut Torunoğulları, ''Otelimizde her yıl tatilini yapan misafirlerimiz bize, 'Bu zor günlerde sizi yalnız bırakmayacağız' diyerek sahip çıkıyorlar. Ağustos ayı daha iyi geçecek. Şimdiden rezervasyonda yüzde 80'leri yakaladık." diye konuştu.

Gelenler bilinçli

Otellerinde Türk misafirlerin çoğunlukta olduğunu kaydeden Turgut Torunoğulları, ''Türkleri Ukrayna'dan gelen turistler takip ediyor. Ukrayna'nın haricinde İngiltere ve Rusya'dan gelen misafirlerimiz 15 - 20 odayı kapattılar. Bu süreçte çok dikkatli davranıyoruz. Zaten gelen yerli ve yabancı misafirler koronavirüs konusunda oldukça bilinçli." diye konuştu.

''Ağustostaki doluluk yüzde 80'e çıkıyor''

Beklentilerin yüksek olduğu 2020 sezonuna koronavirüsün gölgesinde girildiğini ifade eden Torunoğulları, ''Temmuz ayı itibariyle sosyal mesafe nedeniyle önlemlerin alınmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 50'lere ulaştı. Ağustos ayında bu oran yüzde 80'lere çıkıyor. Otelimizin müdavimi yerli ve yabancı misafirlerimizin bir bölümü, 'bu zor dönemde sizi yalnız bırakmayacağız' diye geliyor. Uçuşlar kapalı olduğu için bize ulaşıp, destek mesajları atıyorlar" dedi.