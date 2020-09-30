AĞAOĞLU OTELLERİNE GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Uludağ’ın gözde otellerinden olan Ağaoğlu My Mountain, aldıkları maksimum hijyen ve sağlık tedbirleriyle kış sezonuna hazırlanıyor. İstanbul Anadolu yakasının en güzel lokasyonunda yer alan Ağaoğlu My City Hotel de otel girişinden itibaren alınan tüm tedbirlerle gönül rahatlığıyla konaklama vaad ediyor.

Ağaoğlu Turizm Grup Başkanı Murat Türker

Hijyeni Maksimum Düzeye Çıkardık

Ağaoğlu Turizm Grup Başkanı Murat Türker, hijyene önem verdiklerini belirterek amaçlarının gelen misafirlerini bu süreçte en üst seviyede rahat ettirmek olduğunu belirtti. Türker: “Pandemi önlemleriyle birlikte otellerimizde izolasyon odaları, havalandırmalarda UVC filtreleri, havlu gibi kişisel eşyalarda tek kullanımlık paketler, açık büfede düzenleme, sosyal alanlarda güvenli mesafe uyarı levhaları gibi çok sayıda düzenlemeler yaptık. Otellerimize giriş yapan misafirlerin ateşleri ölçülerek kayıt altına alıyoruz. Valizleri dezenfekte edilerek odalara alıyor, ortak kullanım alanlarını sürekli olarak hijyenik hale getiriyoruz . İçinde bulunduğumuz bu süreçte gerek Uludağ, gerekse İstanbul’da misafirlerimizi güvenli bir şekilde ağırlamayı hedefliyoruz.” dedi.