980 tesise güvenli turizm sertifikası verdi

Akreditasyonlar ve yetkinlikleriyle dünya çapında faaliyet gösteren, TÜRKAK akrediteli A Tipi Muayene Kuruluşu TÜV Austria Turk, sertifika hizmetlerine yenilerini ekleyerek Türkiye’nin sektörlerine katkılarını sürdürüyor. Pandemiyle hayatımıza giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında; turizm işletmeleri, hizmetleri ve çalışanları denetleyen şirket, bugüne kadar 590’ı konaklama tesisi, 90’ı yeme-içme tesisi, 300’ü deniz turizmi tesisi olmak üzere toplamda 980 tesisi denetleyerek belgelerini teslim etti. Bununla beraber TÜV Austria Turk’ den Güvenli Turizm sertifikalarını almaya hak kazanan tesisler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı(TGA) tarafından başlatılan turizm personellerine yönelik aşı uygulamaları da kesintisiz olarak devam etmektedir.

Kriterlerin devamlılığını da kontrol ediyor

TÜV Austria Turk, Güvenli Turizm Sertifika programı kapsamında, ilgili bakanlıkların da belirlediği kriterlerde; konaklama, yeme-içme tesisleri, tur ve transfer araçları, kongre ve sanat tesisleri, temalı parklar, mekanik hatlar ve deniz turizmi işletmelerini denetleyerek, işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uygunluğunu sertifikalandırıyor. Ayrıca tesislere düzenli olarak denetçiler göndererek kriterlerin devamlılığını da kontrol ediyor.

“Sertifika, ülkemizin turizm sektörü açısından oldukça önemli”

Turizm Sertifikasyon Programı hakkında açıklamalarda bulunan TÜV Austria Turk Ülke Müdürü Yankı Ünal, “Pandemiden birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Bu sektörlerin de başında maalesef ülkemizin en önemli döviz girdisi sağlayan turizm sektörü oldu. Sektörün işleyişinin devamlılığı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının iş birliğiyle Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı. Biz de tüm tecrübemizi bu alana kaydırarak sertifika almak isteyen işletmelere hizmet verdik. Bu dönemde 980 tesisi denetleyerek Güvenli Turizm Sertifikalarını teslim ettik. Düzenli kontrollerle de bu kriterlerin sürekliliğini denetliyoruz. Bu sertifika, ülkemizin turizm sektörü açısından oldukça önemli. Kademeli normalleşme ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tüm işletmelerin bu sertifikayı alarak işletmelerinin sağlıklı olduğunu kanıtlaması gerekiyor. TÜV Austria Turk olarak, deneyim ve tecrübelerimizi farklı sektörlerin hizmetine sunmaya, sektörlere güven kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.