89 yıl Ayasofya'nın muhteşem güzelliklerinden mahrum kaldık

Ayasofya’da 2013 senesinden beri restorasyon amacıyla kurulu olan ve caminin büyük bir bölümünü kaplayan iskeleler kaldırıldı. Caminin ortasındaki dev iskelenin sökülmesinin ardından Ayasofya Camii’nin ihtişamı da ortaya çıktı.

Ayasofya Camii’ndeki dev iskeleler kalktı

86 yılın ardından 24 Temmuz’da tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin içinde yer alan ve ana kubbenin büyük bir kısmını kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı.

İskelenin kalkmasıyla beraber caminin ana bölümünün bütün ihtişamı ortaya çıktı.

2013’ten beri iskele bulunuyordu

Restorasyonunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2013 senesinden bu zamana dek kurulu olan iskelenin kaldırılmasının ardından Ayasofya yeni çehresine kavuşarak eşsiz görüntüler oluşturdu.