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2021 Yılında En Çok Temmuz Ayında Seyahat Edildi

Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, hızlanan aşılama çalışmalarıyla pandeminin seyahat üzerindeki etkilerinin azaldığı 2021 yılını değerlendirdi. Enuygun’un verilerine göre, 2021 yılında en yoğun seyahat edilen dönem Kurban Bayramı’nın denk geldiği 17 Temmuz – 25 Temmuz haftası, en çok otel rezervasyonu yapılan tarihler ise 21 Temmuz ve 28 Ağustos oldu.

Turizm 03.01.2022, 11:09
2021 Yılında En Çok Temmuz Ayında Seyahat Edildi

Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun, kullanıcılarının tercihlerini analiz ederek 2021 yılının seyahat değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirmeye göre, uçak biletlerinin yüzde 92’si yurt içi destinasyonlara satıldı. En çok uçak bileti satın alınan şehir İstanbul olurken, Ankara en çok otobüs bileti alınan şehir oldu. Otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen şehirler arasında da ilk sırayı İstanbul ve Ankara aldı. Otel tercihlerinde İstanbul ve Ankara’yı İzmir, Antalya, Muğla, Bursa ve Adana izledi.

Yılın en çok seyahat edilen ayı Temmuz oldu

2021 yılında Ramazan Bayramı tam kapanma kısıtlamalarına denk geldi. 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren kapanmada 29 Nisan’da tek yön uçak bileti satışlarında rekor artış yaşandı. 2021’de Haziran ayı itibarıyla seyahat sektöründe hareketlenme başladığını hatırlatan Enuygun Ticaret Müdürü Orkun Özkan “Kurban Bayramı’nın uzun bir tatil fırsatı sunmasıyla beraber 17 Temmuz, en çok uçak ve otobüs bileti satılan gün oldu. Bu sayede tatile çıkmak isteyenler 1 haftalık seyahat planı yapma imkanı buldular. Kapanma nedeniyle sezon açılışı geciken oteller yazın, geçmişteki hareketliliği yakaladı. Tatilciler Ağustos ayının son haftasındaki resmi tatili önceki hafta ile birleştirerek 21 Ağustos için rezervasyon yaptırdı. Seyahat etmeyi özleyen ancak yazı değerlendiremeyenler de 29 Ekim ile birlikte 3 günlük bir tatil yapma fırsatını yakaladı. 31 Ekim, Enuygun’dan en çok dönüş uçak bileti alınan tarih oldu.” dedi.

Yurt dışı satışları Eylül’den itibaren yükselişe geçti

2021 yılı içinde payı yüzde 8 olan yurt dışı uçak bileti satışları Eylül ayı itibarıyla artmaya başladı. Yurt dışı uçuşlarını değerlendiren Özkan “Türkiye’de yaz aylarında aşılama çalışmalarının hızla ilerlemesiyle yurt içi seyahatlerimiz pandemi öncesi seviyelere ulaştı. Birçok ülkenin sınırlarını çift doz aşılanan turistlere açmasıyla birlikte yurt dışı seyahatleri de Eylül ayında ivme kazanmaya başladı. 1 Ekim, 2021 yılında Enuygun’dan yurt dışına en çok bileti alınan gün oldu. En çok uçak bileti satılan yurt dışı rotası İstanbul – Bakü oldu. Bakü’yü Düsseldorf, Kiev, Taşkent, Amsterdam, Frankfurt ve Berlin takip etti” dedi.

En pahalı uçak bileti 157 bin 470 TL’ye Montevideo’ya satıldı

Enuygun’un verilerine göre, 2021 yılında İstanbul – Montevideo arası için 157 bin 470 TL’ye satın alınan 9 kişilik uçak bileti yılın en pahalı uçak bileti oldu. En ucuz uçak bileti ise İstanbul – Kayseri uçuşuna 1 kişi için 85 TL’ye satıldı. 2021’de otel rezervasyonuna en çok Bursa’da bir otelde 3 kişi için 9 geceye 27.043 TL ödenirken en ucuz otel rezervasyonu Ankara’da 1 kişin için 1 gecelik 52 TL oldu. Yıl boyunca 1 kişi için en pahalı 1 gecelik konaklama ücreti 5.782 TL ile Muğla’da görülürken 1 kişi için en ucuz 1 gecelik konaklama ücreti 50 TL ile İstanbul’da idi.

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