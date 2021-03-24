2021 turizmine aşı hareketliliği yön verecek



Geleceği okuyan turizm öğrenileri

Seminer, Arş. Gör. Kemal Coşkun’un açılış konuşması ve Nuri Civinti’nin kısa bir özgeçmiş tanıtımı ile başladı. Ardından Alanya HEP Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner sözü aldı. Prof.Dr. Saldıraner; turizm bölümünde okuyan öğrencileri, sektörün önde gelen isimleriyle buluşturma amacında olduklarını söyledi. Sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelen öğrencilerin, geleceği daha iyi okuyabileceğine dikkat çeken Prof.Dr. Saldıraner, "2019 yılında ortaya çıkan Koronavirüs salgınından, tüm sektörler etkilendi. Pek çok sektörde var olan alışkanlıklar değişti. Kuşkusuz korona virüs en çok turizm sektörünü etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Biz Alanya HEP Üniversitesi olarak, turizm bölümünde okuyan öğrencilerimizin çağın ötesinde, geleceğe yön veren öğrenciler olmasını istiyoruz. Turizm sektörünün böyle bir süreçte alacağı yolu, sektöre yön veren isimlerden öğrenmek istedik. Onların bu alandaki tecrübeleri, turizm bölümünde okuyan öğrencilerimiz için önemli” ifadelerini kullandı.





Yolcu taşımacılığı az ayında normale döner

Sivil Havacılık Sektörünün deneyimli isimlerinden olan Nuri Civinti, sivil havacılık faaliyetleri ve önemini açıklayarak konuşmasına başladı. Sektörün geçmişten günümüze Türkiye’deki gelişimini de aktaran Civinti, tüm dünyada yaygın hale gelen pandeminin sektöre olan etkisinden örnekler verdi. Civinti, yolcu taşımacılığındaki %70’lere varan azalmanın bu yaz aylarından itibaren normale dönmesinin beklendiğini açıkladı. Nuri Civinti, “Pandeminin başladığı günlerde pek çok havayolu, uçuş kısıtlamalarından dolayı uçaklarını park pozisyonuna aldı. Bu da hava yolu şirketlerinin maliyetlerini ciddi ölçüde artırdı. Bir uçağın park pozisyonuna geçmesi elbette sorunun çözümü değil. Uçak park pozisyonunda olsa bile periyodik bakım masrafları rutin olarak yapılıyor. Bu da hava yolu şirketleri için ekstra bir maliyet demektir. Bir uçağın park pozisyonuna alınması, havayolu şirketine 50-70 bin Avro’ya mal oluyor. Pandemi döneminde uçaklarını en fazla park pozisyonuna alan Avrupa ülkeleri oldu. Global havacılık sektöründe işçi çıkarmalar, part - time çalışmalar sektör çalışanlarını olumsuz etkiledi. Uçuş ekipleri, yer hizmetleri ve havalimanı çalışanları bu dönemde evden çalıştı. Oteller kapandı, birçok kişi dışarıda kaldı. Türkiye’de bu konuda çok hızlı önlemler alındı ve sektöre nefes olacak teşvikler uygulamaya konuldu” ifadelerini kullandı.



2021 turizmine aşı hareketliliği yön verecek

Nuri Civinti, 2020-2021 yılı için turizm beklentilerini dile getirdi. Turizm sektörünün 2021 yılına odaklandığını dile getiren Civinti, 2021 yılının turizm sektörü için çok değişik bir sezon olacağını söyledi. Civinti, “2021’de çok değişik bir sezon bekliyoruz. Bu sezon tamamen aşıya bağlı bir durum. Aşı hareketliliği ne kadar artarsa, o kadar turizm sektörünün önü açılır. 2019 yılının yüzde 60’ının 2021’de gerçekleşeceği tahmin ediyoruz. Türkiye için Rusya, Ukrayna önemli bir turizm pazarı. Avrupa pazarı ise bu yıl Türkiye’ye çok ılımlı bakıyor. İngiltere’de 1,5 milyon koltuk satın alındı, Almanya’da ciddi bir şekilde Türkiye’ye yönelim var. 2021’de Avrupa’dan çok sayıda rezervasyonların olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Avrupalı turistler Türkiye'yi istiyor

Türkiye’de turizm çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyen Civinti, Türkiye’deki acentelerin ciddi çaba gösterdiğine de vurgu yaptı. Civinti, “Avrupa ülkeleri özellikle turizmde Yunanistan’ı tutuyor. Dövizin euro bölgesinde kalmasını istiyor. Almanya ve İskandinav ülkeleri charter seferler konusunda Yunanistan ile işbirliğine gitti. Avrupa ülkeleri kendi vatandaşlarını serbest bıraksa, Türkiye Avrupa ülkelerinden rekor sayıda turist ağırlar. Baskılara rağmen Avrupalı turist sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye turizmde çok başarılı bir ülke. Turizm çeşitliliği çok fazla. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda müthiş çalışmalara imza attı. Devlet teşviklerle sektörün sorunlarını hafifletmeye çalıştı. Türkiye’de hizmet veren turizm acenteleri, Türkiye’ye turist getirme konusunda şuanda çok ciddi çaba sarf ediyor. Turizmde adeta bir seferberlik durumu söz konusu” ifadelerini kullandı.

Zoom programı üzerinden herkese açık olarak gerçekleştirilen seminere başta Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner, Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar ve bölüm öğrencileri katıldı.