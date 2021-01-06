2021 tatil sezonu için erken rezervasyon heyecanı başladı

Türk turizminin önde gelen seyahat acentaları arasında yer alan Touristica’da erken rezervasyon heyecanı başladı. 2021’de yurt içi tatil satışlarında yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme beklediklerini belirten Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, tatilcilerin erken rezervasyon döneminde yüzde 50’ye varan indirimlerden ve ödeme kolaylıklarından faydalanabildiğini söyledi. Tonbul ayrıca olası bir problem nedeniyle rezervasyonunu iptal etmek isteyen tatil severlere iade garantisi sunduklarını ifade etti.

Zor geçen 2020’nin ardından yeni yılda milyonlarca kişi güzel bir tatilin hayalini kuruyor. Özellikle de Covid-19 için aşı çalışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde tatilciler, 2021’de yapacakları tatil ve seyahatlere odaklanıyor. Aşı çalışmaları ile pandeminin etkisini kaybetmesini bekleyen tatilciler, erken rezervasyon döneminin başlamasıyla sunulan avantajları da kaçırmak istemiyor. Ancak tüketiciler, yaşanacak herhangi bir rezervasyon iptali ile mağdur olmak da istemiyor. Misafirlerinin bu hassasiyetine önem gösteren Touristica, olası bir problem ile karşı karşıya kalınması durumunda tatilcilerin yaptığı ödemeyi kesintisiz olarak iade ediyor.

“Yurt içi tatil satışlarında yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz”

Yurt içi gezileri, kültür turları, Kıbrıs turları, yurt dışı turları, gemi seyahatleri, uçak bileti ve MICE organizasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteren Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, 2020 yılında yurt içi seyahatlerinde çok fazla düşüş yaşanmadığını, Kıbrıs turlarında ise sezonu yüzde 70'e yakın bir düşüş ile kapattıklarını söyledi. 2021 yılında ise yurt içi gezilerinde hareketlilik beklediklerini belirten Tonbul, “Yurt içi tatil satışlarında 2020 yılına göre yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Kıbrıs turlarındaysa 2019 yılına göre yüzde 75 oranında büyüme hedefimiz var. Diğer faaliyetlerimizden de bahsedecek olursak; kültür gezilerinde yüzde 50, yurt dışı gezilerinde yüzde 30 ve diğer ürünlerimizde yüzde 10’luk bir büyüme hedefi koyduk” şeklinde konuştu.

Yüzde 50’ye varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkânı ile ödeme kolaylığı

Erken rezervasyon döneminin başladığını ve bu kampanya ile tatilcilerin yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabildiğini söyleyen Burak Tonbul, “Ayrıca misafirlerimize ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Konuklarımız dilerse tatil ücretlerinin ödemelerini satın aldıktan 4 ay sonra, 9 taksit imkânı ile ödeyebiliyor veya erteleme olmadan satın alınan tarihten itibaren 18 aya kadar taksit imkânı sunuyoruz. Yurt dışı ve Kıbrıs tatili seçeneklerinde ise, kuralların da izin verdiği üst sınır olan 3 taksit olarak ödeme kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca misafirlerimiz olası bir problem ile karşı karşıya kalıp ileriki dönemlerde rezervasyonunu iptal ettiğinde kesintisiz olarak iade alabiliyor. Ayrıca alınmış olan tatil paketinde ileriki tarihlerde mevcut rezervasyondaki tutarda düşüş olduğunda aradaki fark müşteriye geri ödeniyor. Kısaca müşterilerimiz kazanılmış haklarını kaybetmediği gibi yeni oluşan haklardan da faydalanabiliyor. Normal yıllarda erken rezervasyon döneminin sonlandığı mayıs ayına gelindiğinde ortalama genel satışın yüzde 70’i gerçekleşirken, bu oranın 2021 yılında yüzde 20 - 25 arasında kalacağını öngörmekteyiz” dedi.

“Özel gastronomi turları ile fark yaratacağız”

Misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutan Touristica, pandemi döneminde de misafir memnuniyeti için en yüksek gayreti gösterdi. Misafirlerinin huzurlu ve mutlu olmaları için çok çalıştıklarını söyleyen Burak Tonbul, “Touristica’da ilk önceliğimiz, misafirlerimizin memnuniyetidir. Önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da misafirlerimizin üzülmemesi için tüm gayreti gösterdik. Pandeminin ne zaman sona ereceği belli olmadığı için misafirlerimiz rezervasyon yaptırmaktan çekiniyor. Çünkü tatilciler maddi anlamda mağdur olmak istemiyor. Touristica’da daha önceden yapılmış olan rezervasyonların iptal taleplerinin iadeleri hemen yapılarak sonuçlandırıldı. Biz misafirlerimize güzel anılar vadediyoruz. Bu vaatlerimizi gerçekleştirmek için de tüm imkânlarımızı kullanacağız” diye konuştu. Tonbul, 2021 yılında Türk tatilcilere yurt içinde tatil yapmalarını önerirken, “Hem güvenlikleri hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları için misafirlerimizi yurt içinde tatil yapmaya davet ediyoruz. Touristica olarak misafirlerimize ilginç ve çekici alternatif programlar hazırladık. Örneğin üzerinde çalıştığımız özel gastronomi turları ile fark yaratacağız” dedi.

Burak Tonbul sözlerine şöyle devam etti: “Diana grubu olarak, 43 yıllık turizm hayatımızda müşterilerimizin memnuniyeti hep ilk öncelliğimiz oldu. 12 ay çalışıp yapacağı tatilin hayalini kuran ve ülkemizi tercih eden insanların rüyalarının gerçeğe dönüşmesini ve onların hayal ettikleri tatili yaşayarak ülkelerine mutlu dönmelerini sağlamak hep grubumuzun servis anlayışının merkezinde olmuştur. Yine bu anlayışla Touristica markamızla çıktığımız bu yolda, misafirlerimizin bizimle çıkacakları rüya tatillerini gerçeğe dönüştürmek ve tatil deneyimlerini en yüksek memnuniyetle sonuçlandırmak en önemli taahhüdümüzdür.”

Erken rezervasyon yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Burak Tonbul, tatilcilerin erken rezervasyon yaptırırken dikkat etmesi gereken konulara da değinerek şunları söyledi: “Misafirlerimiz; birinci derece tur operatörlerinin güvenilirliğine, vadedilen indirim oranlarına değil, tesislerin satış fiyatlarına, alınan fiyat ile otel kalitesinin uyumluluğuna, herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında ödemenin iade olup olmayacağına, sezonda herhangi bir fiyat düşmesi halinde aradaki farkın iadesinin garanti edilip edilmemesine dikkat etmeliler. Ve tabii ki, en önemlisi otellerin Güvenli Turizm Sertifikalı olup, pandemi kurallarına uyup uymadığına çok dikkat etmeliler.”

Sunduğu hizmet ile misafirlerinin tatil keyfini tam anlamı ile yaşamasını hedefleyen Touristica, tüm tatil severleri avantajlı erken dönem rezervasyonlarından yararlanmaya davet ediyor.