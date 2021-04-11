2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacak

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan “Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması” projesi kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle başlatılacak olan yüzey çalışması Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilecek.

Attouda Antik Kenti için yüzey çalışma izninin verilmesinin ardından vatandaşlarla müjdeli haberi paylaşan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Bugün Denizlimiz, Sarayköyümüz ve Hisar Mahallemiz için önemli bir gün. Büyük coşku ve heyecan içindeyiz. Attouda Antik Kentimizin turizme kazandırılması için yıllardır büyük bir heyecanla bekliyorduk. Sarayköy Belediye Başkanı olarak ilçemizin termal turizm zenginliklerinin yanında tarihi ve kültürel zenginliklerinin de ortaya çıkması için çok büyük isteğimiz ve çabamız olmuştu.

Çok şükür ki bugüne nasip oldu. PAÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Bilge Yılmaz Kolanca hocamız ile birlikte burada bir çalışma başlattık. Çalışmamızdaki amaç Attouda'nın tarihi, kültürel, ticari ve turizm geçmişini ortaya çıkarmaktı. Bu çalışmanın birinci basamağında yüzey araştırma izninin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınması gerekiyordu. Sarayköy Belediyesi olarak ‘Biz bu işin içinde varız' dedik. Bakanlığımıza sunduğumuz yüzey araştırma izni kabul edildi. Bu iznin kabulü ile önümüzdeki yaz aylarında alanında bilim insanlarından oluşan bir ekip ile alan çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak. Yüzlerce eser burada ortaya çıkacak. Attouda Antik Kenti'nin turizm şehri olarak yaşamasına hep birlikte önderlik edeceğiz. Bu konuda istekliyiz, gayretliyiz. Belediye ve kaymakamlık olarak da bize ait mülklerin restorasyonu konusunda çalışmalar başlatıyoruz” dedi.

“Kültür ve turizm merkezi olacak”

Yüzey çalışmalarında destek verenleri de unutmayan Başkan Özbaş, “Bu anlamlı çalışma için bizlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Turhan Veli Akyol'a, AK Parti Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Yücel Güngör'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve Hisar Mahallesi hemşehrileme çok teşekkür ederim. Bu merkezi önümüzdeki yıllarda kültür turizm merkezi olarak Türkiye turizimine kazandırma heyecanı içindeyiz” şeklinde konuştu.

Eylül ayında saha çalışmaları başlıyor

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundukları Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi'nin geçen hafta onaylandığını belirtti. Eylül ayında saha çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Kolancı, "Farklı bilim dallarından 27 uzman araştırmacılarla birlikte yüzey araştırmalarını yürüyeceğiz. 2023'te bu çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelik olarak Attouda'daki antik yapıların tanımlaması, buraya ulaşan antik yol güzergahlarının belirlenmesi, antik kent içindeki kutsal sayılan alanların tespitini yapacağız. Burası ile ilgili antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda bazı kutsal köy yerleşkeleri, tıp okulu ve tapınakların olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalar bize Anadolu arkeolojisi açısından oldukça önemli veriler sunacak" dedi.

Kolancı, Attouda'nın çok özel bir antik kent olduğunu dile getirerek, "Attouda Antik Kenti'ın milattan önce 200 yılında Helenistik Dönemde kurulduğu düşünülüyor. Roma İmparatorluğu döneminde çok parlak bir çağ yaşadığını biliyoruz. Burada ilk kez bilimsel bir yüzey araştırması yapılacak. Bu çalışmaların bölge için iyi gelişmelere vesile olmasını temenni ediyoruz. Çalışmalara destek veren Sarayköy Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Attouda' nın parlayacağına inanıyorum"

Kolancı, Denizli'nin kültürel değer anlamında Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer aldığını belirtti. Attouda Antik Kenti'nin çevresinde Laodikya, Tripolis, Hierapolis, Afrodisias gibi büyük antik kentlerinin yer aldığını ifade eden Kolancı, "Burada hem antik yerleşimi ön plana çıkararak bir turizm haritası oluşturabilir hem de kültürel değerleri ön plana çıkararak turizm çeşitliliği sağlayabiliriz. Burası çam ağaçlarıyla kaplı ve yem yeşil, şehrin gürültüsünden uzakta insanların kafa dinleyebileceği özel bir yerleşim. Burada antik dönem ve Osmanlı dönemi yerleşimi bir araya getirip bütünleştirdiğimiz zaman Attouda'nın Denizli'de parlayacağını düşünüyorum. Attouda'yı diğer antik kentlerden farklı kılan özellik üzerindeki Osmanlı dönemine ait mimari yapılar. Bu durum buraya kültürel bir zenginlik katıyor. Buradaki turizm hareketliliğinin artması için ekibimizle var gücümüzle çalışacağız" dedi.

“Köyümüz artık unutulmayacak”

Attouda Antik Kenti'nin yıllardır ayağa kalkmasını için çaba sarf ettiklerini belirten Hisar Mahalle Muhtarı Aşkın Şen, “ Antik kentimizin ortaya çıkmasındaki bu büyük hamle Sarayköy Belediye Başkanımız Ahmet Necati Özbaş'ın ve Bilge Hocamızın ön ayak olmasıyla başladı. Bizlerinde fikrini almak için birçok kişi ile bizleri görüşürdüler. Bu çalışmalar olunca köyümüz unutulmaktan kurtulmuş olacak” diye konuştu.