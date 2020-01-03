14 çeşit burgerden biri mutlaka sizin için!

Göztepe, Acıbadem, Ataşehir ve Ümraniye’den sonra Şubat ayı itibari ile Kadıköy’de de burger severlerle buluşacak olan Burger X; tereyağlı özel biroche ekmeği ve alternatifli sosları ile fark yaratıyor.

Tüm malzemelerin günlük hazırlandığı Burger X lezzetleri, 3 farklı boyuyla da dikkat çekiyor.

Trüf mantarlı sosu ile ‘Da Vinci’ ya da Rokfor peynirli ‘French’ yoğun lezzetleri sevenlere hitap ederken; 3 kat burger köftesi ile ‘Monster’ et severlerin vazgeçemediği Burger X seçeneklerinden biri olarak menüde yerini alıyor.

Burgerin yanına farklı atıştırmalıklar isteyenler için ‘Yancı’ olarak adlandırılan; patates, el yapımı soğan halkası, mozerella sticks ve özel paneli chicken fingers ise nefis X sosları ile başlı başına keyifli ve doyurucu bir deneyim yaşatıyor.

Birbirinden lezzetli burgerleri ve sosları dışında; kendine has sunumuyla Magnolia çeşitleri ise yemeğini tatlıya bağlamak isteyenlere güzel bir final yaptırıyor.

11.30 ‘dan itibaren hafta içi 24.00, Cuma – Cumartesi ise 02.00 ye kadar hizmet veren Burger X şubeleri, geniş servis alanı ile de burger severleri mutlu ediyor.

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Burger X nerede?

Göztepe, Ataşehir, Ümraniye ve Acıbadem şubeleri ile hizmet veren Burger X; Yemeksepeti ve Getir Yemek uygulamaları ile geniş bir alana paket servisi hizmeti de sunuyor.