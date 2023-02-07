Yolda kalan yardım tırları kurtarıldı

Karadeniz ve Erzincan’dan deprem bölgesine gitmekte olan onlarca yardım tırı, Tunceli’nin Pülümür ilçesi sınırında bulunan Muti köprüsü mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Pülümür kaymakamlığı koordinesinde karayolları ve ilçe belediyesinin yaptığı çalışmalar sonucu yardım tırları çekildi.

Karadeniz Bölgesi ile Erzincan’dan deprem bölgesine insani yardım ve iş makineleri taşıyan onlarca tır, dün gece Tunceli’nin Pülümür ilçesi sınırında bulunan Muti köprüsü mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Pülümür kaymakamlığı koordinesinde karayolları ve ilçe belediyesine ait iş makinelerinin yanı sıra askerin de yoğun çabasıyla yolda mahsur kalan tırları çekilerek kurtarıldı.

Kurtarılan araçların deprem bölgesine doğru hareket ettiği öğrenildi.