Yaralı gri balıkçıl kuşu, tedavi altına alındı

Tunceli’de yaralı halde bulanan gri balıkçıl kuşu, tedavi altına alındı.

Tunceli merkeze bağlı Türüşmek köyünde vatandaşlar tarafından yaralı halde gri balıkçıl kuşu bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Gri balıkçıl kuşu olay yerinde veteriner hekim tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra gerekli bakım tedavilerinin yapılması için teslim alındı.