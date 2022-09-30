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Virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

TUNCELİ 30.09.2022, 11:11
Virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde virajı alamayan saman yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pülümür ilçesi Dağyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 EG 842 plakalı saman yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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