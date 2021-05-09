banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanma sonrası için kritik uyarı
Tam kapanma sonrası için kritik uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti

Vefalı eller, Anneler Günü için görevde

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, şehit ve gazi annelerinin yanı sıra özel çocuğu olan ve huzur evinde kalan annelere giderek çiçek ile çeşitli hediyeler verdi.

TUNCELİ 09.05.2021, 17:56
Vefalı eller, Anneler Günü için görevde

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, şehit ve gazi annelerinin yanı sıra özel çocuğu olan ve huzur evinde kalan annelere giderek çiçek ile çeşitli hediyeler verdi.

Anneler Günü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan tarafından, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla çeşitli ziyaretler yapıldı. Vefa ekipleri gün boyu şehit ve gazi annelerinin yanı sıra çocuk bakımevi, konukevinde çocukları bulunan anneler ile huzurevinde kalan annelere gitti. Burada annelerle yakından ilgilenip sohbet eden Vefa ekipleri, Özkan çifti tarafından gönderilen çiçek ve çeşitli hediyeleri verdi.

Çiçek ve hediyeler verilen anneler, Özkan çiftine teşekkür etti.
Yorumlar (0)
15°
açık