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Vali Özkan’dan kazada yaşamını yitiren Akar için taziye mesajı
TUNCELİ VALİSİ MEHMET ALİ ÖZKAN, DÜN GECE TUNCELİ-OVACIK KARAYOLUNDA MUNZUR ÇAYI’NA UÇARAK YAŞAMINI YİTİREN MEHMET NUR AKAR İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI.
TUNCELİ 13.08.2020, 15:35
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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, dün gece Tunceli-Ovacık karayolunda otomobili ile Munzur Çayı’na uçarak yaşamını yitiren Mehmet Nur Akar için taziye mesajı yayımladı.
Vali Özkan yayımladığı mesajda “ İlimiz Kadastro Müdürlüğü’nde görevli personelimiz Mehmet Nur Akar, dün gece Ovacık karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Tüm hemşerilerimizin başı sağ olsun” dedi.
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