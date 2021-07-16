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Vali Özkan kick boks Türkiye Şampiyonu sporcuyu kabul etti

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kick boks Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2’nci olan İrem Deniz Yuvanç’ı makamında kabul etti.

TUNCELİ 16.07.2021, 15:51
Vali Özkan kick boks Türkiye Şampiyonu sporcuyu kabul etti
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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kick boks Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2’nci olan İrem Deniz Yuvanç’ı makamında kabul etti.

Vali Özkan, Kick Boks Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2’nci olan Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi İrem Deniz Yuvanç ve kick boks eğitmeni Gürsel Tayam’ı makamında kabul etti. Yuvanç ve Tayam’ı başarılarından dolayı tebrik eden Vali Özkan, genç sporcuyla gelecek planları ile ilgili sohbet etti. Vali Özkan, Yuvanç’a ziyaret anısına çeşitli hediyeler verdi.
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