Üniversite öğrencileri Çemişgezek ilçesini gezdi

Tunceli Munzur Üniversitesi tarih bölümü öğrencileri, Çemişgezek ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Tunceli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Munzur Üniversitesinin koordinasyonunda düzenlenen gezi neticesinde, tarih bölümü öğrencileri Çemişgezek ilçesinin Urartular, Selçuklular, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi mekanlarını gezdi. Gezi sonrasında ilçedeki İstiklal İlkokulunu da ziyaret eden üniversite öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerine kalem seti hediye etti. Çemişgezek Gençlik Merkezi Spor Eğitim Uzmanı Onur Balcı’nın rehberliğinde, günübirlik gerçekleştirilen gezide ilçenin tarihi ve doğa güzelliklerinin gezilmesiyle birlikte, kentin kültürel farklılıkları da öğrencilere tanıtıldı.

Çemişgezek ilçesinin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri açısından kendilerini etkilediğini aktaran öğrenciler, "Çemişgezek ilçemizi görmeyi çok arzu ediyorduk. Daha önceden ilçenin bu güzelliklerini gören arkadaşlarımızdan duymuştuk. Burada adeta tarihe yolculuk yaptık. Çok yürüdük, ama hiç yorulmadık. Faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçen kurumlarımıza ve yöneticilerine, bizlere refakat eden dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandır.