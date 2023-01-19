Tunceli’nin seminer ve kurs başarısı

Tunceli’de 2021-2022 yılı eğitim öğretim dönemi hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde 76 seminer ve kurs düzenlendi. Seminer ve kurslara bin 633 kişi katılırken yüzde 92’lik başarı oranı yakalandı.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Birimi tarafından 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde 76 seminer ve kurs düzenlendi. Düzenlenen seminer ve kurslara yönetici, öğretmen ve personelden oluşan bin 633 kişi katıldı. Seminer ve kurslarda yüzde 92’lik önemli bir başarı oranı yakalandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, ’’Katkı sunan, emek harcayan ve katılım gösteren yönetici, öğretmen ve personelimize teşekkür ederiz” dedi.