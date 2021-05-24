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Tunceli’nin eski başkanı Aytaç, son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli’nin eski belediye başkanlarından Veli Aytaç, vefat etti, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

TUNCELİ 24.05.2021, 13:18
Tunceli’nin eski başkanı Aytaç, son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli’nin eski belediye başkanlarından Veli Aytaç, vefat etti, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

1977 ile 1980 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan Veli Aytaç,77 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Vefat eden Aytaç için bugün cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları, yerel yöneticiler ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’da katıldı. Merhum Aytaç için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Aytaç, merkeze Pule Barge’deki aile mezarlığında toprağa verildi.
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