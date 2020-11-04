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Tunceli’nin bir ilçesi, Covid-19 önlemleri kapsamında ikameti olmayanlara kapatıldı
TUNCELİ’NİN MAZGİRT İLÇESİ’NDE ÇOKLU COVİD-19 VAKA VE TEMASLILARIN OLMASI NEDENİYLE İLÇEDE İKAMETGAHI BULUNMAYAN VATANDAŞLARIN BİR HAFTA SÜREYLE İLÇE İLE BAĞLI KÖYLERİNE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI YASAKLANDI. İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU, GEREK DUYULMASI HALİNDE KARARIN BİR HAFTA SÜREYLE UZATILMASINA DA KARAR VERDİ.
TUNCELİ 04.11.2020, 09:39
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Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Koronavirüs (Covid-1) nedeniyle ikametgahı bulunmayan vatandaşların bir hafta süreyle ilçe ile bağlı köylerine giriş çıkışları yasaklandı.
Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların, bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.Kurul, gerek duyulması halinde sürenin bir hafta süreyle uzatılabileceği yönünde de karar aldı.
İlçede Sağlık Müdürlüğü koordinesinde filyasyon ekiplerinin de çalışma yaptığı kaydedildi.
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