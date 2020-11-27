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Tuncelili yaşlılardan “Evde kalın” çağrısı

Tunceli’de yaşlılar, Covid-19 ile mücadele kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu.

TUNCELİ 27.11.2020, 10:09
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Tuncelili yaşlılardan “Evde kalın” çağrısı
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Tunceli’de yaşlılar, Covid-19 ile mücadele kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu.

Tunceli Valiliği, 65 yaş üzeri yaşlıların Covid-19’a ilişkin “evde kalın” çağrısının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda yaşlılar, kendilerinin üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, herkesin dikkatli olması halinde hastalığın atlatılacağına dikkat çekti.

Yaşlılardan bazıları hastalık nedeniyle çocuklarına hasret kaldıklarını dile getirirken bazıları da evde kalınan günler arttıkça daha güzel günlerin geleceğine işaret etti.

Tunceli’de daha önce de sağlık çalışanları, çocuklar, güvenlik güçleri ile sanayi çalışanları çektikleri videolarla Covid-19’la mücadele konusunda çağrıda bulunmuştu.
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