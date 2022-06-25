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Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, Tokyo’da düzenlenen K-1 Ring of Venüs gecesinde yenilgisiz olan Japon rakibi Iiho Knuckle Takanashi’yi yenerek önemli bir başarıya imza attı. Barut’un maçını Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen de izledi.

TUNCELİ 25.06.2022, 18:33
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, Tokyo’da düzenlenen K-1 Ring of Venüs gecesinde yenilgisiz olan Japon rakibi Iiho Knuckle Takanashi’yi yenerek önemli bir başarıya imza attı. Barut’un maçını Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen de izledi.

Tunceli’de faaliyet gösteren Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, birçok şampiyonluğun yanı sıra en son kick boks dünya şampiyonu oldu. Barut, Türkiye’den ilk defa çağrılan bir kadın sporcu olarak Tokyo’da düzenlenen K-1 Ring of Venüs gecesinde Türkiye’yi temsil etmek için ringe çıktı. Barut, dünyada ses getiren K-1 organizasyonunda yenilgisiz rakibi Iiho Knuckle Takanashi’ye karşı üç raundun üçünü de ezici üstünlükle alarak şampiyon oldu.

Erivan’ın maçını Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen de izledi.

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