Tuncelili esnafa 50 milyon TL kredi desteği

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Hıdır Belice, esnafa verilmek amacıyla gönderilen 50 milyon TL’lik işletme ve yatırım kredisini kullandırmaya başladıklarını ifade etti.

Tunceli ESOB Başkanı Hıdır Belice, kentte kredi bekleyen esnaflar için Ankara’da bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine 50 milyon TL işletme ve yatırım kredisi gönderildi. Kredisi onaylanan ve para almayı bekleyen esnafların kredilerini kullanmaya başladıkları bildirildi.

“Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül beyi makamında ziyaret ederek kredi almayı bekleyen esnaf ve sanatkarlarımızın durumlarını paylaşarak destek ve yardım talebinde bulunmuştum. Başkanımız yeni yılda esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ihtiyaçlarını karşılamak için gereğini yapacaklarını belirterek bizlere ve ilimize özel bir duyarlılık göstermişti. Bu konuyu il ve ilçe esnaflarımızla da paylaşmıştım. Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifine 50 milyon TL İşletme ve yatırım kredisi olmak üzere Türkiye Halk Bankası aracılığıyla küçük esnaf ve sanatkarlarımıza verilmesi için gönderilmiştir. Kredisi onaylanan ve para almayı bekleyen esnaflarımız kredilerini kullanmaya başladılar” diye konuştu.

Kredinin detaylarını da paylaşan Belice, “Esnaf ve sanatkarlarımız 500 bin işletme kredisi, bir milyon 500 bin TL ticara araç veya ticari iş yeri alma kredi hakkına sahiptirler. Yazılı şekilde kredi kullanma şartlarına haiz olan her esnafımız istediği zaman kredisini kullanabilmektedir. İşletme kredisi 5 yıl vadeli olup aylık, üç aylık ve altı aylık vadeler şeklinde yıllık yüzde 7.50 gibi düşük faiz oranıyla kullandırılmaktadır. Yatırım kredisi yıllık 7.50 faiz oranıyla araç alımında 7 yıl, ticari iş yeri alımında 10 yıl vadeli kullandırılmaktadır” şeklinde konuştu.