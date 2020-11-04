Tuncelili çocuklardan “misafir kabul etmeyin, misafirliğe gitmeyin uyarısı”

Tuncelili çocuklar Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle herkesi uyaran bir video çekerek evlere misafir kabul etmemeleri ve gitmemeleri çağrısında bulundu.

Tunceli Valiliği tarafından “Kıymetli Vatandaşlarımız, çocuklarımızın sizlere bir mesajı var” başlığıyla paylaşılan videoda, minikler, ebeveynlerine Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine misafir kabul etmemeleri ve misafirliğe gitmemeleri konusunda uyardı.

Yayımlanan videoda bazı minikler, evlerine misafirliğe gelmek için zili çalan vatandaşları, kendilerini Koronavirüs salgını bittikten sonra misafir edebileceklerini söylemeleri yer aldı.