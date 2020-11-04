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Tuncelili çocuklardan “misafir kabul etmeyin, misafirliğe gitmeyin uyarısı”
TUNCELİLİ MİNİKLER ÇEKTİKLERİ VİDEOYLA, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE EBEVEYNLERİNE MİSAFİR KABUL ETMEMELERİ VE MİSAFİRLİĞE GİTMEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.
TUNCELİ 04.11.2020, 09:42
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Tuncelili çocuklar Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle herkesi uyaran bir video çekerek evlere misafir kabul etmemeleri ve gitmemeleri çağrısında bulundu.
Tunceli Valiliği tarafından “Kıymetli Vatandaşlarımız, çocuklarımızın sizlere bir mesajı var” başlığıyla paylaşılan videoda, minikler, ebeveynlerine Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine misafir kabul etmemeleri ve misafirliğe gitmemeleri konusunda uyardı.
Yayımlanan videoda bazı minikler, evlerine misafirliğe gelmek için zili çalan vatandaşları, kendilerini Koronavirüs salgını bittikten sonra misafir edebileceklerini söylemeleri yer aldı.
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