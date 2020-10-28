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Tunceli’den PÖH’ler dualarla Suriye’ye uğurlandı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREVLİ POLİS ÖZEL HAREKAT (PÖH)’LER, TUNCELİ’DEN KESİLEN KURBAN VE EDİLEN DUALARLA SURİYE’YE UĞURLANDI.

TUNCELİ 28.10.2020, 10:30
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Tunceli’den PÖH’ler dualarla Suriye’ye uğurlandı

Tunceli’de terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Terörden temizlenerek huzur kenti haline gelen Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Özel Harekat Timi Suriye’ye görevlendirildi. Görevlendirilen timin uğurlanması nedeniyle Polis Özel Harekat binası önünde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile emniyet personeli katıldı. Kurban kesilen törende timler, dua edilerek Suriye’ye uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, “Sizler, sadece ülkemiz içinde değil ülkemiz dışında da mazlumun, garibanın sığınağısınız. Sizleri Suriye’ye uğurlarken şunu biliyoruz ki oradaki garibanlar sizin sayenizde yemek, ekmek ve huzur bulacak. Allah sizleri kazalardan, belalardan korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim yolunuzu açık etsin” dedi.

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