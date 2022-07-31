banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi

Tunceli’deki örtü yangını söndürüldü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

TUNCELİ 31.07.2022, 15:55
Tunceli’deki örtü yangını söndürüldü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıkonak Köyü Kişniş Mezrası bölgesinde örtü yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yorumlar (0)
32°
parçalı az bulutlu