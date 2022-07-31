Tunceli’deki örtü yangını söndürüldü

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıkonak Köyü Kişniş Mezrası bölgesinde örtü yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.