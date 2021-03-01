Tunceli’de Zel Dağ’ına tırmanış gerçekleştirildi

Tunceli’de geçtiğimiz yıl vefat eden Öğretim Görevlisi Cemal Diribaş anısına Zel Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Cemal Diribaş, 2019 yılında halı sahada top oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Diribaş anısına üyesi olduğu Zirve Dağcılık Tunceli Şubesi tarafından merkeze bağlı 2 bin 380 rakımlı Zel Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi. Tunceli’nin yanı sıra Diyarbakır ve Batman’dan toplam 21 kişinin katıldığı tırmanış 3 saat sürdü.Zirve yapan katılımcılar burada Diribaş’ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

Tırmanışa katılan Diribaş’ın Ağabisi Cem can Diribaş, kardeşinin ikinci ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen tırmanışı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek,kardeşinin bu dağlara sevdalı olduğunu aktardı.

Şube Başkanı İskender Doğan da, Diribaş anısına her yıl bu tırmanışı gerçekleştireceklerini aktardı.