banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı

Tunceli’de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında portatif yüzme havuzu kuruldu.

TUNCELİ 24.08.2021, 19:55
Tunceli’de yüzme bilmeyenler için portatif yüzme havuzu oluşturuldu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında portatif yüzme havuzu kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Hozat ilçesinde yapılan portatif yüzme havuzu hizmete açıldı. Açılışın ardından özellikle çocuklar gözetmenler eşliğinde havuza girerek gönüllerince eğlendi.

Yorumlar (0)
31°
açık