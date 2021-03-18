Tunceli’de yaban keçileri sürü halinde foto kapanla görüntülendi

Tunceli’de doğaya bırakılan yemleri yiyen koruma altındaki yaban keçileri foto kapan ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak görülen yaban hayvanlarının desteklenmesi için çalışma yapıldı. Ekipler, özellikle dağ keçilerinin bulunduğu bölgelere saman ve yem bıraktı. Yem bırakılan bölgelere ise foto kapan kuruldu. Foto kapan ile yaban keçilerinin sürü halinde bırakılan yemleri yediği görüntülendi.

Ekiplerin kış boyunca devam ettirdiği çalışmaları, duruma göre sürdüreceği aktarıldı.