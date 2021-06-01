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Tunceli’de yaban hayvanlarına su desteği

Tunceli’de sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte çalışmasını yoğunlaştıran DKMP ekipleri yaban hayvanları için belirli noktalara su yalağı kurdu.

TUNCELİ 01.06.2021, 13:50
Tunceli’de yaban hayvanlarına su desteği

Tunceli’de sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte çalışmasını yoğunlaştıran DKMP ekipleri yaban hayvanları için belirli noktalara su yalağı kurdu.

Yaban hayatının yoğun olduğu Tunceli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne (DKMP) bağlı ekipler "Su Kaynakları" projesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha öncede belirli noktalara su yalağı kuran ekipler, kent genelinde özellikle yaban keçilerinin uğrak noktalarına su yalakları yerleştirerek, su bağlantısını gerçekleştirdi. Ekiplerin Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Sarıtaş mevkii ile Pülümür ilçesi kırsalında su yalağı kurulumu yaptığı aktarıldı.

Çalışmaların sürdüğü, belirlenen noktalara kurulumların devam edeceği belirtildi.
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