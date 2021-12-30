Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli’de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 700 kilogram yonca ve 150 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tunceli’nin karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerinde ve Pülümür ilçesinde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 700 kilogram yonca ve 150 kilogram yem bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla yemleme, koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.