Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır”
Tunceli’de vatandaşlara ‘Narkorehber’ eğitimi verildi
Tunceli’nin Hozat ilçesinde vatandaşlara ‘Narkorehber’ eğitimi verilerek UYUMA Projesi tanıtıldı.
TUNCELİ 05.11.2021, 13:55
Tunceli’nin Hozat ilçesinde vatandaşlara ‘Narkorehber’ eğitimi verilerek UYUMA Projesi tanıtıldı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu kurum personelleri, Hozat Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretim görevlileri ve vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ‘Narkorehber’ eğitimi verildi. Ekipler ayrıca, UYUMA Projesini de vatandaşlara tanıttı.