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Tunceli’de ‘Uyuma’ Projesi gerçekleştirildi
Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Uyuma’ Projesi’ çerçevesinde vatandaşlara broşür dağıtıldı.
TUNCELİ 09.08.2022, 19:28
Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Uyuma’ Projesi’ çerçevesinde vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları ‘Uyuma’ Projesi neticesinde vatandaşları bilgilendirerek el broşürü dağıttı.