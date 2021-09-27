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Tunceli’de üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Tunceli’de üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

TUNCELİ 27.09.2021, 15:18
Tunceli’de üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Tunceli’de üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi nedeni ile uzun süre yüz yüze eğitime ara verilen üniversiteler, alınan tedbirler ışığında yeniden yüz yüze eğitime geçmeye başladı. Bu kapsamda Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonundaki toplantıya Vali Özkan’ın yanı sıra ilgili kurum müdürleri de katıldı. Toplantıda pandemi tedbirleri ve alınacak önlemler konuşuldu.

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