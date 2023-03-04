Tunceli’de toz taşınımı

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı toz taşınımı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Bingöl için toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Meteorolojinin uyarısını yaptığı toz taşınımı başta Tunceli merkez olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken bazı vatandaşlar çareyi maske takmakta buldu.